28 февраля в милицию обратилась 23-летняя девушка. Она заявила, что в ночь с 27 на 28 февраля в одном из заведений города неизвестные, применив силу, увезли ее в неизвестное место и изнасиловали.

УВД Свердловского района возбудило по этому факту уголовное дело по статье об изнасиловании.

Как сообщает издание Sputnik Kyrgyzstan со ссылкой на источники, среди нападавших был парень пострадавшей.

«Он вместе с друзьями напоил свою девушку. Они вынесли ее оттуда, повезли в поле и изнасиловали. Она сбежала, но ее поймали и вновь надругались»,

— передает издание.

Сотрудники милиции задержали пятерых подозреваемых — ими оказались трое 25-летних и двое 24-летних парней. Всех поместили в ИВС. Следствие продолжается.

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