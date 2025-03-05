Депутата Султанбая Айжигитова 5 марта исключили из парламентской фракции «Ыйман Нуру», передает Радио «Азаттык». Причиной тому стало его заявление, касающееся соглашения по кыргызско-таджикской границе.

Ранее Айжигитов выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук.

По его словам, в 12-й статье проекта соглашения о регулировании кыргызско-таджикской границы указано, что «срок действия данного соглашения не ограничен и не подлежит пересмотру». Он считает, что если документ утвердят, то тогда Таджикистан получит возможность коридора к анклаву Ворух.

«Были два основных препятствия для открытия коридора к анклаву Ворух. Первое — это Достук. Второе — участок дороги Ходжаи Аъло – Ак-Сай – Ворух, который находился под нашим контролем. Теперь, согласно соглашению, таджики не без оснований требуют полностью передать им село Достук. А мы соглашаемся и убираем это препятствие. Стратегическое значение села Достук заключается именно в том, что оно не позволяет открыть коридор. Кроме того, границу защищали жители этого района»,

— сказал Айжигитов.

Депутат предложил оставить Достук в Кыргызстане и заключить соглашение о совместном беспрепятственном использовании дороги Достук – Ак-Сай – Ворух.

После этого глава фракции «Ыйман Нуру» Динара Ашимова заявила, что Айжигитов сделал заявление, не согласовав его с коллегами.

«Члены фракции обсудили то, что он выразил свое личное мнение по деликатному вопросу, не согласовав его с фракцией, вызвал панику у народа и занял неправильную позицию. В обеденный перерыв проведем внеочередное заседание и примем решение»,

— сказала депутатка.

27 февраля несколько комитетов Жогорку Кеңеша одобрили соглашения по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном, которые с кыргызской стороны готовила рабочая группа во главе с зампредом кабмина и главой ГКНБ Камчыбек Ташиев. Теперь документы по границе должны быть рассмотрены на общем заседании парламента, а после получить подпись президента.

Анклав Ворух — территория Таджикистана в Баткенской области Кыргызстана. Согласно данным анализа «Азаттыка», чаще всего конфликты на кыргызско-таджикской границе происходили в кыргызстанских селах, граничащих с Ворухом.

Камчыбек Ташиев, представляя документ в парламенте, признался, что переговоры по анклаву Ворух оказались «очень сложными». По его словам, местные жители пользовались там почти 19 тысячами гектаров.

В итоге стороны решили, что Таджикистану отойдут 14,5 тысяч гектаров анклава, как и близлежащие 1000 гектаров пастбищ. А Кыргызстан получает 1000 гектаров пастбищных земель на участке Караган-Сай в Чон-Алайском районе Ошской области.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop