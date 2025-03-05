В Минобразования 5 марта заявили, что продолжают поэтапно внедрять 12-летнее школьное образование с учетом всех замечаний и минимизации выявленных рисков.

Однако в ведомстве подчеркнули, что реформа образования не ограничивается лишь добавлением одного года обучения. Там говорят, что трансформация направлена на «повышение качества обучения, разгрузку школьной программы и устранение существующих проблем».

Изменения проведут за счет госбюджета, а не за счет донорских средств, как планировалось ранее. В министерстве утверждают, что деньги направят на модернизацию инфраструктуры, обновление учебных программ и учебников и подготовку учителей.

Одно из важных нововведений, как отметили в Минобразе — «выравнивание уровня готовности детей при приеме в школу». Мол, чтобы у всех детей были равные шансы при поступлении в школу.

Также там говорят, что с переходом на 12-летнюю систему образования старшеклассники получат возможность заранее определиться с будущей профессией — «это поможет школьникам осознанно подойти к выбору направления и избежать ошибок при поступлении».

Вместе с тем, в ведомстве заверили, что новая система предполагает строительство новых школ и дополнительных корпусов, чтобы снизить нагрузку на учреждения.

Задача от президента

Президент Садыр Жапаров принял окончательное решение о поэтапном переходе на 12-летнее образование 4 марта. Об этом сообщил его друг и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который сам изначально выступал против этой реформы.

Глава спецслужбы заявлял 3 марта, что при переходе на 12-летнее образование страна понесет большие финансовые и экономические убытки.

В своем новом посте на Фейсбуке Ташиев отметил, что ранее выражал «свою озабоченность» по поводу 12-летнего образования, поэтому 4 марта прошло заседание с участием экспертов, руководства Минобразования, ученых и представителей соответствующих органов под председательством президента.

«12-летнее обучение — […] это возможность повысить качество образования детей, расширить профильное обучение, повысить квалификацию учителей, адаптировать школьные программы к мировым стандартам, устранить дублирующиеся предметы в вузах и направить систему образования нашей страны в будущее. Поэтому мы решили двигаться вперед»,

— говорит теперь глава ГКНБ, утверждая, что поставленные президентом задачи нужно выполнять.

Тем временем депутатка Жогорку Кенеша Камила Талиева 3 марта подчеркивала, что Кыргызстан не готов к переходу на 12-летнее образование. По ее словам, Минобразования рассчитывало на помощь международной организации USAID в реализации проекта. Однако власти США прекратили финансирование USAID по всему миру и сейчас, по словам Талиевой, в Кыргызстане закрыты 22 из 24 проектов агентства.

Госпрограмму трансформации образования в школах «Алтын казык» Кабмин презентовал весной 2024-го. Основа программы — переход школ на 12-летнюю систему образования, который, как утверждается, открыл бы доступ к образовательному рынку многих стран.

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