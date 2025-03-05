Об этом говорится в сюжете НТРК. Как сообщили журналисты, сейчас троллейбусный маршрут в Нарыне полностью остановлен.

Троллейбусы на протяжении года не курсировали из-за повреждения линий. Городские депутаты решили заменить троллейбусы 10 автобусами, поскольку на ремонт обновление линий нужны деньги.

Замглавы муниципального транспортного предприятия Кайрат Асанакунов отметил, что троллейбусы, привезенные прошлой осенью из столицы — старые, и на их ремонт нет денег.

«Нет запчастей, их доставляли из Бишкека. Угольные вставки не можем здесь приобрести. Раньше мы заказывали [детали] из Бишкека, теперь вынуждены заказывать из России. […] Были идеи закупить новые троллейбусы. Но покупать троллейбус дорого — он дороже автобуса»,

— сказал он.

В сентябре прошлого года столичные власти передали Нарыну шесть троллейбусов. Тогда мэрия города сообщала, что их начнут эксплуатировать «в ближайшее время». Однако спустя месяц стало известно о том, что троллейбусы с момента прибытия так и не курсировали — причиной тому послужила реконструкция главной улицы города, говорили тогда в местной мэрии.

Троллейбусы простаивают не только в Нарыне. В декабре прошлого года пользовательница Facebook Гульмира Тыналиева поделилась видео. По словам женщины, троллейбусы на протяжении полугода стоят на периферии города. Тогда в местной мэрии сказали, что из заявленных 100 город получил пока 74 троллейбуса. Но, по их словам, для запуска транспорта нужно утвердить бюджет и построить новую линию.

По данным 24.kg, в Баткене же никогда не было троллейбусного движения, а значит, и отсутствует необходимая инфраструктура. Издание отмечает, что там только начали создавать условия для передвижения троллейбусов.

Вопрос троллейбусов — «больная тема» для бишкекчан. В мае 2024-го в столичном муниципалитете заявили, что намерены передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их 120 электробусами.

Местные активисты выступали против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электробусов.

Несмотря на возражения горожан, 19 июня в Бишкеке начали демонтаж троллейбусных линий, еще до завершения общественного обсуждения по этому вопросу.

А 29 августа Бишкекский горкенеш одобрил передачу 100 троллейбусов городу Ош. Помимо этого, власти столицы передали шесть троллейбусов Нарыну и десять — Баткенской области. Тогда активисты подали в суд на столичную мэрию, разбирательства длятся по сей день.

Так, в столице с 4 ноября перестали курсировать троллейбусы.

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