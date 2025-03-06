Жителей села Достук в Баткенском районе переселят в район Чет-Булак села Бужум. Об этом сообщили в областной администрации.

Там говорят, что глава Баткенской области Айбек Шаменов встретился с жителями Достука, и их согласия был выбран новый участок.

«Для каждого домовладельца построят от государства 71 жилое здание на земельном участке в 5 соток со всеми условиями. Владельцам земельных участков с государственным актом предоставят участок в 5 соток для строительства жилья»,

— говорится в сообщении.

Также в администрации сообщили, что для сельского хозяйства будет выделено 9 гектаров земли в селе Кызыл-Бел Баткенского района.

27 февраля несколько комитетов Жогорку Кеңеша одобрили соглашения по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном. Тогда зампред Кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил в парламенте, что село Достук в Баткенском районе перейдет Таджикистану.

5 марта депутат Султанбай Айжигитов выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук. После этого заявления его исключили из состава фракции «Ыйман Нуру».

Президент Садыр Жапаров 6 марта отреагировал на на высказывания парламентария и назвал выступление Айжигитова «демагогией и манипуляцией». Жапаров заявил, что вопрос кыргызско-таджикской границы решен с учетом интересов обеих стран.

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