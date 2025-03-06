Президент Садыр Жапаров в интервью информагентству «Кабар» ответил на высказывания депутата Султанбая Айжигитова о соглашении по кыргызско-таджикской границе. Накануне парламентарий выступил против передачи Таджикистану села Достук и также заявил, что после подписания документа соседи получат коридор к анклаву Ворух, после чего его исключили из фракции «Ыйман Нуру».

Глава государства назвал выступление Айжигитова «сплошной демагогией». Он также задался вопросом, почему депутат «за три дня поменял мнение и заговорил по-другому». Он заявил, что «нужно разобраться, почему он так поступил».

По словам президента, ворухцы всегда пользовались пастбищами площадью 5 тысяч гектаров, доступ к которым был только через анклав. Жапаров рассказал, что соседи предложили обменять эти пастбища в обмен на 5 тысяч гектаров в другом месте. Но, как утверждает глава государства, власти согласились на обмен только 1 тысячи гектаров, получив 1 тысячу гектаров пастбищ в Чон-Алае.

Кроме того, президент прокомментировал высказывания Айжигитова о том, что село Достук решили передать Таджикистану, чтобы открыть коридор в Ворух.

«Где Ворух, а где Достук? Они находятся в совершенно разных местах. Воруху преграждает путь село Ак-Сай. Он прекрасно это знает. Мы произвели обмен тех участков, где происходили конфликты. Поэтому хочу заверить, что стороны в вопросе обмена земель не преследовали каких-либо стратегических целей. Эти земли — либо анклавы, либо расположены в шахматном порядке, либо непосредственно граничат с нашими селами»,

— пояснил президент, подчеркнув, что Кыргызстан тоже получил села Таджикистана.

Айжигитов также возмущался, что соглашение о границе имеет неограниченный срок и не подлежит пересмотру. «По его логике, мы должны каждый год заново спорить о земле, воевать, стрелять? Граница решена навсегда. Все, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон», — ответил на это президент.

По словам Жапарова, таджикистанцы «тоже критикуют свою власть».

«При урегулировании границы между двумя государствами нельзя руководствоваться только интересами одного села»,

— резюмировал он.

27 февраля несколько комитетов Жогорку Кеңеша одобрили соглашения по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном, которые с кыргызской стороны готовила рабочая группа во главе с зампредом кабмина и главой ГКНБ Камчыбек Ташиев. Теперь документы по границе должны быть рассмотрены на общем заседании парламента, а после получить подпись президента.

Анклав Ворух — территория Таджикистана в Баткенской области Кыргызстана. Согласно данным анализа «Азаттыка», чаще всего конфликты на кыргызско-таджикской границе происходили в кыргызстанских селах, граничащих с Ворухом.

Камчыбек Ташиев, представляя документ в парламенте, признался, что переговоры по анклаву Ворух оказались «очень сложными». По его словам, местные жители пользовались там почти 19 тысячами гектаров.

В итоге стороны решили, что Таджикистану отойдут 14,5 тысяч гектаров анклава, как и близлежащие 1000 гектаров пастбищ. А Кыргызстан получает 1000 гектаров пастбищных земель на участке Караган-Сай в Чон-Алайском районе Ошской области.

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