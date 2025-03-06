Первомайский райсуд Бишкека 6 марта вынес решение о выплате моральной компенсации по 500 тысяч сомов Бакыту Балбаеву и Бактыбеку Бекболотову, которые провели в СИЗО 68 дней. Об этом Радио «Азаттык» сообщил адвокат мужчин Агзам Дуйшеналиев

По его словам, МВД и Минфин не согласились с решением райсуда и обратились в Бишкекский горсуд, чтобы обжаловать приговор.

Правозащитница Гульшайыр Абдирасулова настаивает, что Балбаев и Бекболотов воспользовались своим конституционным правом, которое гласит, что «каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность».

«Это, друзья, историческое решение, когда власть в лице судебного органа восстановила права человека через присуждение компенсации! […] Правда омрачает то, что представитель Минфина планирует обжаловать это решение, вместо того, чтобы поддержать одно из немногих решений, защищающих права каждого кыргызстанца!»

— написала она на своей странице в Фейсбуке.

Что произошло?

14 июля 2023 года жители села Селекционное Сокулукского района вышли на митинг из-за отсутствия воды. По данным милиции, в тот день более 100 жителей перекрыли Южную магистраль и не давали автомобилям проехать.

Милиция задержала трех участников этой акции — блогера Эртая Искакова, и активистов Бакыта Балбаева и Бактыбека Бекболотова. В ГУВД Чуйской области сообщили, что им вменяют «Незаконное перекрытие дорог» и «Хулиганство».

Они находились в СИЗО с 15 июля до 21 сентября 2023 года. Затем решением суда Балбаева и Бекболотова отпустили под домашний арест.

20 ноября 2023-го Сокулукский райсуд оправдал подозреваемых по статье «Хулиганство» и признал их виновными по статье «Незаконное перекрытие дорог». Эртая Искакова оштрафовали на 50 тысяч сомов, а Балбаева и Бекболотова приговорили к 100 суткам общественных работ.

В апреле 2024 года Чуйский облсуд полностью оправдал их. 25 сентября прошлого года Верховный суд оставил это решение в силе.

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