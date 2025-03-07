«Такой политики по обеспечению гендерного равенства, как у нас, нет даже в ведущих европейских странах», — такое заявление сделал спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу (раньше он носил фамилию Шакиев), выступая 6 марта на форуме «Женское лидерство, меняющее эпоху».

«Мы в парламенте выделили квоту — каждое третье место для женщин. Такого нет ни в одной стране, даже у тех стран, кто учил нас гендерному [балансу]. Именно поэтому сейчас 20 из 90 депутатов — женщины. […] В Кыргызстане особенно относятся к женщинам. Говорят, что красота спасет мир. Говорят, что в слове из трех букв “аял” кроется сила, способная сотрясти всю вселенную»,

— сказал он.

Однако еще в декабре прошлого года в парламенте торага выступал против термина «женское предпринимательство» и за пересмотр квот для женщин на выборах. Тогда Жогорку Кенеш обсуждал законопроект «О защите прав предпринимателей».

«Говорим: «Гендер, гендер». Требуем равные права. Но как только дело подходит к выборам, гендер не работает. В выборах тоже нужно пересмотреть гендерный вопрос и квоты. Везде хотят быть равными, а на выборах — слабые. Говорят: “Нам нужны места и квоты”. А в остальное время “равные”. Отбирают права и места у мужчин»,

— говорил тогда спикер парламента.

Проблема гендерного неравенства в кыргызской политике и на госслужбе остается актуальной многие годы. Женщинам сложнее попасть в политику и оставаться на руководящих должностях.

«Клооп» в своем исследовании в 2021 году выяснил, что в Кыргызстане для чиновниц существует «стеклянный потолок»: чем выше должности, тем меньше там женщин.

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