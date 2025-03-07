В соцсетях распространилось видео со встречи полпреда президента в Баткенской области Айбека Шаменова с жителями села Достук, которая прошла 5 марта. В тот день местные власти обсуждали с гражданами переселение в село Чет-Булак. Власти Кыргызстана передают село Достук Таджикистану, поэтому переселяют оттуда местных жителей.

По итогам встречи решили, что государство построит каждой семье дом на участке в пять соток. Всего планируют построить 71 дом.

Однако ролик со встречи вызвал резонанс, потому что чиновник грубо реагировал на просьбы граждан.

Один из местных жителей просил предоставить участок в 10 соток, так как иначе уличный туалет расположится прямо возле дома.

«У нас дома не будет туалета. Туалет будет на улице. Есть вероятность, что он будет [стоять] близко к дому. Можете дать хотя бы 10 соток?»

— попросил он.

Чиновник в ответ заявил, что мужчине могут выдать участок в 12 соток, но без строительства дома.

На что житель Достука пояснил, что они не городские жители и переселяются вынужденно. Он попросил сделать им исключение и увеличить площадь участка.

«Какое исключение? На сколько [увеличить]? По гектару, может, выдать?»

— заявил Шаменов. Местный житель ответил, что просит не гектар, а 10 соток.

Затем с просьбой обратился другой местный житель. По его словам, на участках, с которых их переселяют, остались саженцы. Он попросил чиновника переговорить с таджикистанцами о том, чтобы они не препятствовали тому, что кыргызстанцы срежут и заберут их. На свою просьбу он услышал вот такой ответ от чиновника:

«Что касается саженцев, шифера и сараев, они выделили участок земли в 30 гектаров в качестве компенсации. А теперь говорить, что там остались деревья, курятники, шиферы и дрова — стыдно будет. Мы ведь предоставляем возможности. Когда дома построят, отсюда заберете свои вещи и уйдете. Что останется, то останется»,

— заявил он.

Другой житель попытался объяснить, что дом мужчины стоит прямо на границе, и он хочет забрать оттуда свои саженцы.

«Говорю же вам не трогать. Вы понимаете? Или еще раз объяснить? Еще раз: не трогайте деревья и дома! Вы понимаете или нет? В качестве компенсации мы же построим дома. Сами же отказались от компенсации. Либо не будем строить дома и выплатим компенсации. Но вы ведь дома просите. А теперь прицепились к каким-то деревьям. Прекращайте. У вас есть совесть?!»

— возмутился чиновник.

7 марта президент Садыр Жапаров объявил устное замечание Айбеку Шаменову за недопустимый тон общения с жителями села Достук. Об этом в Фейсбуке сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

Жапаров подчеркнул, что должностные лица несут особую ответственность за соблюдение этических норм и уважительное отношение к населению, особенно в столь важный период. Он призвал всех представителей власти строго соблюдать принципы уважения и такта в своей работе с гражданами.

Договор о кыргызско-таджикской границе

27 февраля несколько комитетов Жогорку Кеңеша одобрили соглашения по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном. Тогда зампред Кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил в парламенте, что село Достук в Баткенском районе перейдет Таджикистану.

5 марта депутат Султанбай Айжигитов выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук. После этого заявления его исключили из состава фракции «Ыйман Нуру».

Президент Садыр Жапаров 6 марта отреагировал на высказывания парламентария и назвал выступление Айжигитова «демагогией и манипуляцией». Жапаров заявил, что вопрос кыргызско-таджикской границы решен с учетом интересов обеих стран.

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