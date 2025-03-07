В январе 2025 года в Кыргызстане отменили список запрещенных для женщин профессий (ограничения остались только для беременных и кормящих женщин).

В списке их было больше 400 — они считались опасными для репродуктивного здоровья женщин. Например, женщины не имели права быть асфальтобетонщицами, вулканизаторщицами, землекопками или бурильщицами только из-за своего пола.

Активистки и правозащитные организации многие годы называли этот список дискриминационным и требовали отменить запрет. Аргументов было несколько:

🔹Женщины сами имеют право решать, рисковать ли им своим здоровьем или нет, как и мужчины. А также многие профессии благодаря техническому прогрессу стали безопаснее.

🔹Многие запрещенные женщинам профессии хорошо оплачиваются, так как они из горнодобывающей отрасли. То есть женщин в Кыргызстане лишали не только выбора профессии, но и возможности зарабатывать больше.

🔹Список противоречил Конституции Кыргызстана и международным соглашениям, согласно которым у мужчин и женщин должны были быть равные права и равные возможности.

Кыргызстан стал последней страной в Центральной Азии, которая взялась за список запрещенных профессий. В Казахстане и Узбекистане эти списки отменили несколько лет назад, а Таджикистан сократил его вдвое.

С 2025 года каждая кыргызстанка может самостоятельно выбирать себе профессию!

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