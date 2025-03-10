В мэрии столицы сообщили, что в центре города начнут строить новый подземный переход с эскалаторами и лифтами, а также подземную парковку на более 220 автомобилей.

Из-за этого с 31 марта отрезок проспекта Чуй от улицы Ибраимова до улицы Абдрахманова перекроют — по данным мэрии, движение там будет закрыто от шести до восьми месяцев..

В муниципалитете говорят, что для транспорта скорректируют цикл работы светофоров, что «поможет минимизировать заторы».

Из-за перекрытия дороги изменятся маршруты некоторых автобусов:

🔹маршруты № 5, 34, 38, 50, 152, 166 и 222 переведут на улицу Фрунзе;

🔹маршруты № 7, 11, 25, 36, 129, 169, 216, 227 и 254 направят на улицу Киевскую.

В мэрии сообщили, что строительство с бюджетом 2 млрд сомов в целом займет около двух лет и его финансируют частные инвесторы — компании «Ташболот Холдинг» и «Олд Бишкек».

Перекресток проспекта Чуй и улицы Шопокова — одна из самых загруженных точек города. Там из-за высокой интенсивности движения часто возникают пробки и сложности с парковкой. В мэрии считают, что новая подземка и парковка смогут разгрузить улицу.

Власти столицы предпринимают разные меры, пытаясь бороться с пробками в Бишкеке. В конце июля прошлого года по инициативе мэрии в столице утвердили новый учебный график, чтобы разгрузить дороги. По нему уроки в столичных школах могут начинаться раньше 8 утра, а занятия в колледжах и вузах — не ранее 10:00.

Осенью мэрия рекомендовала госслужащим Бишкека два дня в неделю пользоваться исключительно общественным транспортом, чтобы они «глубже поняли проблемы, с которыми сталкиваются простые граждане при использовании общественного транспорта».

В середине декабря глава Госстроя Нурдан Орунтаев сообщил, что теперь ведомство не будет выдавать разрешение на строительство, если в проекте здания не предусмотрена подземная парковка.

После этого мэрия Бишкека предложила ограничить движение грузовиков в часы пик, установить для них определенное время для поставок, а также создать спецплощадки и стоянки для выгрузки товаров.

А в начале 2025-го Кабмин создал межведомственную комиссию, которая выработает предложения по минимизации транспортных заторов в Бишкеке. Рабочая группа в течение трех месяцев должна проанализировать нынешнюю ситуацию на дорогах, определить причины заторов и изучить опыт других стран.

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