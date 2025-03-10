Азамата Марипова арестовали на два месяца, сообщили в Первомайском райсуде Бишкека. Марипову предъявили обвинение по статье о призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам, а равно призывам к насилию над гражданами (части 3 статьи 278 УК КР).

В МВД пока не комментировали задержание Марипова.

Азамат Марипов раньше публиковал в фейсбуке сообщения в поддержку президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. В апреле 2024 года его арестовали вместе с еще пятью людьми, которых называли сторонниками провластной партии «Мекенчил». Их обвиняли по статьям «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы».

Тогда президент назвал задержанных мошенниками и вымогателями и заявил, что нарушителей закона будут привлекать к ответственности «вне зависимости от того, состоят ли они в «Мекенчиле» или нет».

Однако 10 сентября суд освободил всех фигурантов дела — по одной статье их оправдали, а по другой потерпевший отказался от претензий.

Азамат Марипов не единожды публиковал обращения на своей странице,

заявляя, что его преследуют. Он также говорил, что «глава управделами президента Каныбек Туманбаев совершил против него провокацию» а люди чиновника пытались прослушивать его разговоры.

Туманбаев же в ответ обвинил Марипова в шантаже.

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