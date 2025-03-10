В спецслужбе заявили «Клоопу», что информация о том, что сын беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Максим прилетел в Бишкек, не соответствует действительности.

Накануне журналист-расследователь Болот Темиров со ссылкой на источники сообщил о том, что Бакиев-младший прибыл на частном самолете и «заселился в отеле “Орион”». Темиров отметил, что «всех сотрудников аэропорта согнали вниз, чтобы они случайно не увидели, кто прилетел на частном самолете».

Максим Бакиев — сын второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, лишившегося власти в результате революции 7 апреля 2010 года. После смены власти в Кыргызстане его обвинили в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее президент Садыр Жапаров заявлял, что Максим Бакиев не вернется в Кыргызстан. Он призывал «не обращать внимания на тех, кто кричит, что Максим Бакиев позже тоже приедет».

«Максим Бакиев не вернется сюда, даже если мы его озолотим. Он не сумасшедший»,

— утверждал Жапаров.

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