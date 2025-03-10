Полпред президента в Баткенской области Айбек Шаменов 7 марта извинился перед жителями села Достук за грубость во время обсуждения переселения граждан.

По его словам, на встрече с гражданами 6 марта он «действительно поддался эмоциям». Шаменов отметил, что вопрос переселения местных жителей обсуждается уже на протяжении недели, и он неоднократно встречался с ними.

Вместе с тем Шаменов подчеркнул, что по решению комиссии площадь участков, выделенных на каждую семью, увеличена с 20 соток до 30.

«Учитывая просьбу жителей, решили выделить по 10 соток земли на строительство жилья, еще 10 соток для хозпостроек и 10 соток земли в селе Кызыл-Бел для сельскохозяйственных нужд»,

— сообщил чиновник.

Встреча Айбека Шаменова с жителями села Достук прошла 6 марта. В тот день местные власти обсуждали с гражданами переселение в село Чет-Булак. Власти Кыргызстана передают село Достук Таджикистану, поэтому переселяют оттуда местных жителей.

Тогда по итогам встречи решили, что государство построит каждой семье дом на участке в пять соток, пять соток для хозпостроек и 10 соток для сельхознужд в селе Чет-Булак. Всего планируют построить 71 дом.

Однако ролик со встречи вызвал резонанс, потому что чиновник грубо реагировал на просьбы граждан. На это отреагировал президент и сделал Шаменову устное замечание. Садыр Жапаров подчеркнул, что должностные лица несут особую ответственность за соблюдение этических норм и уважительное отношение к населению, особенно в столь важный период.

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