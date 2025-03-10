«Мне пришлось принять решение о ликвидации вора в законе [Камчы Кольбаева] ради государства» , — заявлял председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев . Он же объявил о национализации имущества Кольбаева на $1 млрд. Но месторождение золота, принадлежавшее авторитету, досталось не государству, а старому другу Ташиева Айбеку Алыбаеву.

4 октября 2023 года в Бишкеке сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) застрелили теневого лидера Кыргызстана, вора в законе Камчы Кольбаева. В тот же день задержали соучредителя центра отдыха Kaganat Resort и владельца компании «Аврора групп» Азрета Боотаева. Ему вменяли отмывание денег ОПГ Кольбаева.

У Боотаева были еще две компании: «Ривьера Групп» и «Акжолтой Майнинг». Он руководил и владел ими совместно с Азатом Абдраевым. Этого человека ГКНБ тоже связывает с Кольбаевым. Среди конфискованной недвижимости убитого авторитета была квартира в Бишкеке, которая по документам принадлежала Абдраеву.

«Акжолтой Майнинг» владело другой фирмой — Горная инвестиционная компания «Акжолтой Ресорсес». А у той есть лицензия на месторождение золота Насоновское. Оно находится в Панфиловском районе Чуйской области. Его запасы Минприроды оценивает в 5,6 тонн золота и 4600 тонн меди.

Через полтора месяца после задержания Боотаева, 22 ноября 2023 года, «Акжолтой Майнинг» переписали на Алыбаева Артура Айбековича и фирму «Консульере групп». Эта фирма, в свою очередь, принадлежит Алыбаеву Айбеку Ташибековичу и ОсОО «КИАРА ГРУПП», учредителем которой является иностранный гражданин Микадзе Георгий Георгиевич.

Артур Алыбаев — молодой бизнесмен, которого ловили за нарушение ПДД на белом Lexus LX600 и сын Айбека Алыбаева, друга главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Именно Ташиев дал распоряжение ликвидировать Кольбаева. В этом он признался на встрече с преподавателями и студентами. Но после того, как в соцсетях начали осуждать его за «казнь без суда и следствия», Ташиев заявил, что он не приказывал ликвидировать Кольбаева, и того убили во время перестрелки. А президент Садыр Жапаров в оправдание своего друга заявил: «Поскольку русский не является его родным языком, он выразился недостаточно точно».

Алыбаев и Ташиев были высокопоставленными чиновниками при президенте Бакиеве. Алыбаев как и Бакиев покинул Кыргызстан, и 10 лет жил в Европе. Сейчас он известен как учредитель компании «Жал Групп Азия». На родине Ташиева в Джалал-Абаде эта компания построила футбольную академию «Барса» и готовится возвести еще одну — в Бишкеке. Алыбаев говорит, что идея строительства академий принадлежит Ташиеву, с которым его связывает многолетняя дружба.

А еще вокруг будущей академии компания Алыбаева строит элитный жилой комплекс «Барселона». «Клооп» и Temirov Live узнали, что 12 компаний, участвующих в строительстве, освободили от налога на добавленную стоимость и налога с продаж. Большинство из них тоже связаны с Ташиевым. Мы также выяснили, что 17 гектаров государственной земли под академию и жилкомплекс эти компании не купили, а получили от Управления делами президента в аренду.

Итак, шеф госбезопасности приказывает убить вора в законе и конфисковать его имуществоИмущество КольбаеваПочти все, что ГКНБ официально называет конфискованным и национализированным имуществом Камчы Кольбаева общей стоимостью $1 млрд, было записано не на него, а на его приближенных.. А через полтора месяца золотое месторождение убитого авторитета тихо переписывают на друзей шефа госбезопасности.

Новая власть — новые миллионеры

Это уже не первый случай, когда имущество экс-чиновников и бизнесменов, побывавших в застенках ГКНБ, переходит к окружению президента и главы спецслужбы. «Клооп» рассказывал об этом в своих расследованиях не раз.

Так Белальминское месторождение угля, принадлежавшее экс-начальнику милиции Жалилу Атамбаеву, перешло к российскому бизнесмену Николаю Коробовскому. Он был спонсором госпроектов жены президента Айгуль Жапаровой и деловым партнером близких Жапарова и Ташиева при строительстве футбольной академии «Барса» в Джалал-Абаде.

К приближенным и родственникам Садыра Жапарова перешли территории «Завода ЖБИ», развлекательного центра «Сан Сити», рынка «Мадина», «Кыргызского камвольно-суконного комбината» в Бишкеке. А бизнес-партнерами бывшего мэра столицы Азиза Суракматова стали родственница Садыра Жапарова и сын его экс-советника. Прежние владельцы этих активов потеряли их после давления госорганов или задержаний ташиевским ГКНБ.

Комитет периодически сообщает, что в результате операций против ОПГ и коррупционеров «вернул в счет государства» многомиллионное имущество, добытое незаконным путем. Но спецслужба не рассказывает, кому это имущество передали и как использовали.

«Мне пришлось принять решение о ликвидации вора в законе [Камчы Кольбаева] ради государства», — заявлял председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Однако факты указывают на то, что эти действия, кроме прочего, привели к обогащению близких к Ташиеву лиц.