На мероприятии, организованном мэрией Оша в честь Международного женского дня 8 марта, певец Майрамбек Осмонов исполнил песню, посвященную новому мэру города Женишбеку Токторбаеву.

«Теперь весь кыргызский народ знает, что вы замечательный человек. Я пою эту песню искренне, без стеснения»,

— сказал Осмонов перед началом своего выступления.

В песне говорится, что после назначения Токторбаева градоначальником (с того момента прошло всего полтора месяца) в Оше начались «хорошие изменения».

«Будь примером и для друга, и для остальных,

С твоим приходом Ош засиял светлее.

Ты начал великие дела для народа,

Доведи их до конца, не бросай на полпути»,

— говорится в песне.

Также в бэк-вокале к песне звучало имя «Женишбек».

Некоторые пользователи соцсетей высмеяли песню, отметив, что прошло слишком мало времени для того, чтобы оценивать работу мэра. Граждане призвали «не спешить с похвалой».

Женишбека Токторбаева назначили мэром Оша 23 января.

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