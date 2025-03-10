На мероприятии, организованном мэрией Оша в честь Международного женского дня 8 марта, певец Майрамбек Осмонов исполнил песню, посвященную новому мэру города Женишбеку Токторбаеву.
«Теперь весь кыргызский народ знает, что вы замечательный человек. Я пою эту песню искренне, без стеснения»,
— сказал Осмонов перед началом своего выступления.
В песне говорится, что после назначения Токторбаева градоначальником (с того момента прошло всего полтора месяца) в Оше начались «хорошие изменения».
«Будь примером и для друга, и для остальных,
С твоим приходом Ош засиял светлее.
Ты начал великие дела для народа,
Доведи их до конца, не бросай на полпути»,
— говорится в песне.
Также в бэк-вокале к песне звучало имя «Женишбек».
Некоторые пользователи соцсетей высмеяли песню, отметив, что прошло слишком мало времени для того, чтобы оценивать работу мэра. Граждане призвали «не спешить с похвалой».
Женишбека Токторбаева назначили мэром Оша 23 января.
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