Кабмин предложил добавить в Кодекс о правонарушениях статью о распространении «недостоверной информации». Соответствующий законопроект поступил в Жогорку Кенеш 4 марта.

Если его примут, граждан смогут штрафовать за публикацию «недостоверной» информации в соцсетях, мессенджерах и СМИ. Физлиц — на 20 тысяч сомов, а юрлиц — на 65 тысяч.

По утверждению авторов документа, интернет и соцсети стали «площадкой по распространению ложной информации» и цель законопроекта — обеспечить информационную безопасность и право граждан «на получение объективной, достоверной информации».

Инициаторы утверждают, что регулирование СМИ и интернет-пространства не стоит оценивать как цензуру или ущемление демократических прав и свобод.

Если законопроект примут, протоколы по таким нарушениям будет составлять МВД, а затем их передадут в суд для дальнейшего рассмотрения и наложения штрафов.

Во время общественного обсуждения документ критиковали общественные фонды «Правовая клиника «Адилет» и «Институт Медиа Полиси». Они заявили, что проект закона противоречит правам на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати, закрепленным в Конституции.

В Кыргызстане с 10 февраля уже действуют штрафы за оскорбление и клевету в интернете — 20 тысяч сомов для физлиц и 65 тысяч для юрлиц.

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