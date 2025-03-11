Адвокат социал-демократов Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер Айбек Турдуев рассказал международному изданию DW («Немецкая волна») о том, что изначально уголовное дело на его подзащитных возбудили по статье о подкупе голосов. Однако, по его словам, в конце следствия в деле появились дополнительные статьи — нарушение финансирования избирательной кампании и мошенничество.

Юрист подчеркнул, что доказательств факта подкупа голосов избирателей нет, хотя следствие допросило агитаторов, кандидатов и других людей, которые имели отношение к кампании. Но, как отметил Турдуев, есть «потерпевшие» по факту мошенничества.

«Оба кандидата, которые в свое время выступали за [лидера социал-демократов Темирлана] Султанбекова, давали интервью и так далее, потом стали потерпевшими и начали предъявлять претензии… Каким образом люди, которые поддерживали его, были его сторонниками, стали вдруг его обвинять в таком преступлении?»

— задался вопросом Турдуев.

24 февраля, за день до приезда в Кыргызстан делегации Европарламента,

стало известно о том, что на дело социал-демократов установили гриф «секретно». Из-за тайны следствия адвокаты не могли открыто говорить о нарушениях, рассказал изданию Турдуев.

«Теперь не будет возможности оглашать какие-то сведения и в суде, что сильно влияет на баланс состязательности между обвинением и защитой»,

— объяснил он.

Защита намерена ходатайствовать о рассекречивании части дела.

Турдуев уверен, что до предъявления обвинения в мошенничестве социал-демократы содержались под стражей незаконно. Он полагает, что политикам предъявили еще и обвинение в мошенничестве для того, чтобы удержать их в заключении.

13 ноября прошлого года — за несколько дней до местных выборов — милиция обыскала штаб-квартиру социал-демократов в Бишкеке. Позже лидера партии Темирлана Султанбекова и его соратниц Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали и заключили под стражу по делу о подкупе голосов избирателей. Тогда партию отстранили от участия в выборах в Бишкекский горкенеш из-за возбужденного уголовного дела.

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