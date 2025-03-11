В Москве задержали партнера главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой, российско-казахстанского энергетического магната Николая Коробовского. Его компаньон Николай Яровой пожаловался в МВД РФ, что Коробовский отобрал у него долю в российском бизнесе. Как выяснил «Клооп», Коробовский также вывел Ярового из совместного бизнеса в Кыргызстане.

Коробовский был задержан 10 марта после прибытия в Москву из Бишкека, сообщает издание 24.kg со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По их данным, Следственный комитет России подозревает Коробовского в крупном мошенничестве. Дело возбуждено 28 декабря 2024 года по заявлению российского бизнес-партнера Коробовского.

«Николай Коробовский и его партнер Я.Н.В. в 2021–2023 годах создали ООО «Горный ключ». 67 процентов доли принадлежало Коробовскому, а 33 процента — его партнеру. Когда они начали получать большую прибыль, при помощи подставного лица Николай Коробовский вывел партнера из доли, чем причинил ущерб в $5 миллионов. 11 марта 2025-го обыски провели на всех объектах, связанных с Коробовским»,

— рассказал источник издания.

«Клооп» выяснил, что под инициалами Я.Н.В скрывается Яровой Николай Владимирович. Это партнер Коробовского не только в российском ООО «Горный ключ» — у них также есть совместный бизнес в Кыргызстане. Коробовский и Яровой владеют здесь крупнейшим Бел-Алминским угольным месторождением, которое называют «угольным Кумтором».

При этом, как обнаружил «Клооп», Коробовский вывел Ярового также из доли в Бел-Алминском месторождении.

Николай Коробовский — российско-казахстанский энергомагнат, тесно связанный с «Росатомом». В 2022 году человеку с таким именем и двум его дочерям президент Садыр Жапаров пожаловал своим указом гражданство Кыргызстана.

Коробовский владеет не только угольным месторождением Бел-Алма в Баткенской области — он был соучредителем франшизы футбольной академии «Барселона» в Джалал-Абаде вместе с сыновьями главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и предполагаемым шурином президента Жапарова.

Кроме того, Коробовский — спонсор благотворительных проектов жены президента Кыргызстана Айгуль Жапаровой. В частности, он участвовал в ее проекте «Сад жизни».

Подробнее о связях этого человека с первыми лицами Кыргызстана читайте в расследовании «Клоопа» «Ядерный пас из Барселоны. Как партнер Росатома помогает Ташиеву продвигать футбол».

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