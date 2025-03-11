В Кыргызстан 12 марта с двухдневным госвизитом прибудет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщил завотделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев.

Он отметил, что во время визита главы Таджикистана запланированы двусторонние встречи с президентом Садыром Жапаровым, спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбек уулу и председателем Кабмина Адылбеком Касымалиевым.

По словам Азымбакиева, президенты двух республик сделают совместное заявление и подпишут договор о госгранице и другие двусторонние документы.

В этой связи все столичные школы и детсады 12-13 марта перейдут на онлайн-режим.

Также в Бишкеке и Чуйской области будут введены временные ограничения на движение транспорта, сообщили в ГУОБДД.

Это коснется следующих дорог:

🔸дорога к международному аэропорту «Манас» до границы Бишкека;

🔸улица Фучика от границы Бишкека до проспекта Чуй;

🔸проспект Чуй от улицы Фучика до проспекта Манаса, в сторону востока;

🔸улицы Манас и Айтматова в южном направлении до госрезиденции «Ала-Арча»;

🔸дорога от госрезиденции «»Ала-Арча» до мемориального комплекса «Ата-Бейит».

Договор по кыргызско-таджикской границе

21 февраля правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы.

27 февраля несколько комитетов Жогорку Кеңеша одобрили соглашения по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном. Тогда зампред Кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал в парламенте, какими участками обменялись Кыргызстан и Таджикистан. Среди прочих земель, по его словам, Таджикистану перейдет село Достук в Баткенском районе.

5 марта депутат Султанбай Айжигитов выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук. После этого заявления его исключили из состава фракции «Ыйман Нуру».

Президент Садыр Жапаров 6 марта отреагировал на высказывания парламентария и назвал выступление Айжигитова «демагогией и манипуляцией». Жапаров заявил, что вопрос кыргызско-таджикской границы решен с учетом интересов обеих стран.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.

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