Президент Садыр Жапаров в очередном интервью прокомментировал информацию о том, что сын беглого президента Курманбека Бакиева Максим якобы прилетел в Кыргызстан.

Садыр Жапаров напомнил, что Максим Бакиев и брат бывшего президента Жаныш были приговорены к пожизненному заключению. Он заявил, что если они вернутся на родину, то «сразу попадут в тюрьму».

«Судебный приговор вступил в законную силу, и никто не может его изменить. Он не подлежит пересмотру. Поэтому в их выдаче [Кыргызстану] было категорически отказано. Ведь мы не можем не посадить их в тюрьму»,

— сказал глава государства.

Также, по словам Жапарова, власти ведут с властями Беларуси переговоры о выдаче Курманбека Бакиева. Но там отвечают, что готовы выдать его в случае, если Бакиева не посадят.

«Аналогичная ситуация и с [бывшим премьер-министром, который, по неподтвержденным данным, находится в Москве] Сапаром Исаковым — «Если не посадите, готовы передать хоть сегодня»»,

— рассказал президент.

Вместе с тем Жапаров предположил, что можно было бы послушать Курманбека Бакиева, как вторую сторону по событиям апреля и июня 2010 года и другим делам и, «наконец, поставить в них точку».

«Ведь народ уже 15 лет требует: «Почему не можете доставить их из той же Москвы или Минска?»»

— сказал президент.

В завершение он заявил, что те, «кто распространяет ложную информацию, вероятно, услышали об этих переговорах».

«Вот и решили раздуть слух о Максиме Бакиеве. Как было бы хорошо, если бы он действительно приехал! Мы бы его посадили, а миллиарды вернулись бы в бюджет»,

— заключил Жапаров.

9 марта журналист-расследователь Болот Темиров со ссылкой на источники сообщил о том, что Бакиев-младший прибыл на частном самолете и «заселился в отеле “Орион”». На следующий день в ГКНБ опровергли эту информацию.

В апреле 2010 года в Кыргызстане прошли массовые акции протеста против семейного правления, приведшие к свержению президента Курманбека Бакиева. 7 апреля по демонстрантам открыли огонь — в результате, по официальным данным, погибло более 80 человек. Бакиев и его родственники, а также ряд приближенных к ним чиновников бежали из страны.

В Кыргызстане Бакиева заочно обвинили в ряде преступлений и приговорили к лишению свободы на 30 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с конфискаций имущества.

Максим Бакиев — сын бывшего президента. После смены власти в Кыргызстане его обвинили в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет. В 2023 году суд определил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы c отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Жаныш Бакиев — брат Курманбека Бакиева. При правлении брата был главой Службы госохраны. В 2013 году суд заочно приговорил Жаныша к пожизненному заключению.

Сапар Исаков — бывший премьер-министр Кыргызстана. Его осудили на 18 лет лишения свободы по делу о коррупции при реконструкции исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате. Также Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Его освободили из-под стражи в результате событий 5-6 октября 2020 года и предоставили «отпуск», срок которого истек 13 октября. Однако политик не вернулся и скрылся. Позже тогдашний депутат Шайлообек Атазов сообщил, что Исаков находится в Москве и «открыл там ресторан».

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