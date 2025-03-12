Бизнесмен Азрет Боотаев, переписавший свое золотое месторождение на друга главы ГКНБ, сидя в СИЗО этого ведомства, утверждает что сделал это добровольно. И что его компания, владевшая лицензией на месторождение, не имела отношения к покойному вору в законе Камчы Кольбаеву — за связь с которым Боотаева и упекли за решетку.

Боотаев заявил об этом изданию Kaktus.media в ответ на расследование «Клоопа» и Temirov Live. В нем мы рассказали, как после расстрела Кольбаева сотрудниками ГКНБ Боотаев, арестованный этим же ведомством за связь с авторитетом, переписал месторождение золота «Насоновское» в Чуйской области на старого друга главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — Айбека Алыбаева и его сына Артура.

«Хочу официально заявить, что информация, опубликованная Kloop, о том, что реальным собственником месторождения являлся Кольбаев, не соответствует действительности», — заявил он.

Компаниями «Ривьера Групп» и «Акжолтой Майнинг» Боотаев руководил и владел совместно с Азатом Абдраевым. Этого человека ГКНБ тоже связывает с Кольбаевым. Среди конфискованной недвижимости убитого авторитета была квартира в Бишкеке, которая по документам принадлежала Абдраеву.

Теперь Боотаев уверяет, что лично владел всеми долями в компании «Акжолтой Майнинг» с 2022 по 2023 год. И что продал компанию в 2023 году по своему желанию и «без какого-либо давления».

Боотаев подчеркивает, что фирма принадлежала ему с тех пор, как лицензия на разработку Насоновского оказалась у компании, где он был учредителем.

Однако в ноябре 2024 года, во время передачи компании «Акжолтой Майнинг» отцу и сыну Алыбаевым, Боотаев находился в СИЗО ГКНБ.

Боотаева освободили из-под стражи в конце декабря 2024-го. Как сообщили Kaktus.media источники, он выплатил государству 356 млн сомов и предоставил недвижимость.

Теневого лидера Кыргызстана, вора в законе Камчы Кольбаева сотрудники ГКНБ застрелили 4 октября 2023 года в Бишкеке. Ташиев признался, что он дал поручение ликвидировать Кольбаева «ради государства», но потом отказался от своих слов.

Азрета Боотаева, соучредителя центра отдыха Kaganat Resort и владельца компании «Аврора групп» задержали в тот же день. Ему вменяли отмывание денег ОПГ Кольбаева.

Через полтора месяца после задержания Боотаева, когда он был в СИЗО, «Акжолтой Майнинг» переписали на компанию «Консульере групп» друга главы ГКНБ Айбека Алыбаева, и на его сына Артура.

Алыбаев и Ташиев были высокопоставленными чиновниками при президенте Бакиеве. Сейчас Алыбаев известен как учредитель компании «Жал Групп Азия». На родине Ташиева в Джалал-Абаде эта компания построила футбольную академию «Барса» и готовится возвести еще одну — в Бишкеке.

Это уже не первый случай, когда имущество экс-чиновников и бизнесменов, побывавших в застенках ГКНБ, переходит к окружению президента и главы спецслужбы. Кто еще переписал на них свое имущество, сидя за решеткой, читайте здесь и здесь.

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