12 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. В международном аэропорту «Манас» его встретил сам президент Садыр Жапаров.

Ранее в администрации президента сообщали, что 13 марта главы двух республик сделают совместное заявление и подпишут договор о госгранице и другие двусторонние документы.

21 февраля правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы.

27 февраля несколько комитетов Жогорку Кеңеша одобрили соглашения по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном. Тогда зампред Кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал в парламенте, какими участками обменялись Кыргызстан и Таджикистан. Среди прочих земель, по его словам, Таджикистану перейдет село Достук в Баткенском районе.

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