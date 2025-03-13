Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном откроется 13 марта, пишут СМИ со ссылкой на полпредство в Баткенской области. Об этом так же сообщает таджикистанское СМИ «Азия Плюс» со ссылкой на источник в администрации Согдийской области.

По данным кыргызских СМИ, в церемонии открытия КПП «Кайрагач» и «Кызыл-Бель» президенты двух стран будут участвовать онлайн.

Как отмечает издание Turmush, на кыргызско-таджикской границе есть пять пунктов пропуска:

🔹«Кызыл-Бель — автодорожный» (Баткенский район);

🔹«Кулунду — автодорожный» (Лейлекский район);

🔹«Кайрагач — автодорожный» (Баткенский район);

🔹«Карамык — автодорожный» (Чон-Алайский район Ошской области);

🔹«Бор-Добо — автодорожный» (Чон-Алайский район Ошской области).

Все эти КПП на кыргызско-таджикской границе были закрыты с 2021 года после вооруженного конфликта на водораспределительном пункте «Головной». В результате погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых таджикистанцах.

12 марта в Кыргызстан прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 13 марта главы республик планируют подписать договор о госгранице и другие двусторонние документы.

21 февраля правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы. Затем несколько комитетов ЖК одобрили соглашения по границе, а зампред Кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал в парламенте, какими участками обменялись Кыргызстан и Таджикистан.

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