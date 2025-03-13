Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон 13 марта провели переговоры и подписали договор о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Встреча прошла в администрации президента «Ынтымак Ордо».

Главы республик разрешили руководителям Погранслужб КР и РТ открыть границу.

Отныне возобновляется работа КПП «Кайрагач» (Лейлекский район) и «Кызыл-Бель» (Баткенский район). Пропускные пункты были закрыты почти четыре года.

21 февраля правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы. 27 февраля несколько комитетов ЖК одобрили соглашения по границе, а зампред Кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал в парламенте, какими участками обменялись Кыргызстан и Таджикистан.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникали конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.

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