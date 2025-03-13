ГКНБ сообщил, что 12 марта лицензия на месторождение золота «Насоновское», которое партнер убитого Камчы Кольбаева, сидя в СИЗО ГКНБ, передал другу главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, аннулирована, а само месторождение возвращено государству.

За два дня до этого, 10 марта «Клооп» и Temirov Live в своем совместном расследовании рассказали, как в 23 ноября 2023 года бизнес-партнер Кольбаева Азрет Боотаев, задержанный сотрудниками ГКНБ за отмывание денег убитого авторитета, переписал компанию «Акжолтой майнинг» с лицензией на месторождение золота на компанию «Консульере Групп» старого друга Ташиева — Айбека Алыбаева. После этого, в декабре того же года, Боотаев был отпущен на свободу.

Алыбаев с Ташиевым были крупными чиновниками в администрации беглого президента Бакиева, которого нынешние власти пытаются реабилитировать. После бегства Бакиева из страны Алыбаев тоже уехал и десять лет жил в Европе. С приходом к власти президента Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева Алыбаев вернулся и стал основным партнером семьи Ташиевых по строительству и управлению академиями футбола «Барселона».

Расследование о передаче золота Алыбаеву вызвало переполох. 12 марта Боотаев заявил, что «добровольно» и «без какого-либо давления» переписал золоторудное месторождение на друга главы ГКНБ (сидя в СИЗО этого же ведомства).

13 марта ГКНБ распространил пресс-релиз, в котором утверждает, что все сведения, упомянутые в нашем расследовании, «не соответствуют действительности».

Ведомство Ташиева заявляет, что Боотаев был единоличным собственником месторождения, и что оно было продано «на основании достигнутых договоренностей, с условиями обязательных прямых инвестиций».

Но потом, пишет ГКНБ, «было выявлено», что фирма Алыбаева «Консульере Групп» не выполнила социальные обязательства перед органами местного самоуправления, имеет налоговые задолженности и не привлекла инвестиций в развитие производства. И вообще в ее деятельности «были выявлены нарушения законодательства КР». Поэтому 12 марта лицензию отобрали, а месторождение «Насоновское» вернули на баланс Минприроды.

ГКНБ призывает не верить «ложной и провокационной информации, распространяемой заинтересованными в манипулировании общественным мнением элементами» и заявляет, что Ташиев «какого-либо отношения к вопросам освоения и разработки месторождения «Насоновское» субъектами предпринимательства, не имел и не имеет».

«Клооп» приветствует наступившее торжество законности. Месторождение вернули государству через два дня после нашего расследования. Власти так и должны реагировать на публикации в СМИ.

Мы и не утверждали, что Ташиев имеет отношение «к вопросам освоения и разработки» месторождения. Мы лишь обратили внимание, что Боотаев передал его другу Ташиева, сидя в СИЗО ГКНБ, которым руководит Ташиев. Это уже не первый случай, когда имущество бизнесменов, побывавших в застенках ГКНБ, переходит к окружению президента и главы спецслужбы. Кто еще переписал на них свое имущество, сидя за решеткой, читайте здесь и здесь.

Заявление о том, что Азрет Боотаев был единоличным собственником месторождения, не соответствует действительности. Он владел им совместно с Азатом Абдраевым, который тоже был назван ГКНБ держателем активов Кольбаева. Как и семья Боотаева. На его отца и сестру были записаны огромные кольбаевские апартаменты на Эркиндике, участок и дом Кольбаева на «Ынтымаке».

Напомним, что теневого лидера Кыргызстана, вора в законе Камчы Кольбаева сотрудники ГКНБ застрелили 4 октября 2023 года в Бишкеке. Ташиев признался, что он дал поручение ликвидировать Кольбаева «ради государства», но потом отказался от своих слов.

Азрета Боотаева задержали после «ликвидации» кримавторитета Камчы Кольбаева. Его освободили из-под стражи в конце декабря 2024-го. Как сообщили Kaktus.media источники, он выплатил государству 356 млн сомов и предоставил недвижимость.

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