Первомайский райсуд Бишкека 13 марта приговорил Кирилла Дамирова к 15 годам колонии за жестокое убийство его бывшей девушки.

39-летнюю Айжан Алыкулову нашли мертвой в ее собственной квартире в Бишкеке в феврале 2024 года . Единственный подозреваемый — бывший сожитель и жених Айжан Кирилл Дамиров.

По словам адвокатов, женщину били кулаками и ногами по лицу, голове, ребрам, душили и таскали за волосы. На теле убитой было множество травм, но причиной смерти стал — отек мозга.

Айжан Алыкуловой было 39 лет. У нее остался 13-летний сын.С Кириллом Айжан познакомилась за пару месяцев до своей смерти. Их отношения, по словам матери, «развивались слишком быстро» и вскоре мужчина переехал в квартиру Айжан.

«Обвиняемый говорит о том, что он якобы оборонялся. Айжан сверху была, и он бил ее, находясь снизу. Эксперт это опроверг. […] По версии обвиняемого, мол, произошла перепалка, была драка между ними, и он как бы оборонялся, а потом заснул»,

— говорила адвокатка семьи Айжан Индира Саутова.

По ее словам, обвиняемый мог осознавать, что травмы, которые он наносит по жизненно важным органам, могут привести к летальному исходу.

По словам Саутовой, дело Айжан — очередной случай фемицида в Кыргызстане. Она сравнивает его с громким убийством Салтанат Нукеновой в Казахстане, даже причина смерти такая же — отек мозга после многочисленных ударов по голове.

«Родители говорили об истязаниях Айжан. Всю ночь ее избивали и не оказывали никакой медпомощи. Мотив и характер травм весьма похожи с тем, что было в уголовном деле Салтанат»,

— говорит Саутова.

Сам Дамиров в суде признал вину лишь частично и, скорее всего, намерен обжаловать решение суда. Но в своем последнем слове он попросил прощения у семьи Айжан.

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