ГКНБ 14 марта сообщил, что задержал кыргызстанца К.М.М. — администратора WhatsApp-групп «Элге акыйкат керек» («Народу нужна справедливость»), «Айта берем кайта берем» («Буду говорить снова и снова»), «Кыргыз коому» («Кыргызское общество»), «Саясат, талкуу ой пикир» («Политика, дискуссия, мнения»), «Кыргызстан аңга баратат» («Кыргызстан катится в пропасть»), «Баткенди берүүсүнө каршыбыз! Баткен боюнча азыркы чек ара келишимине эл каршы!» («Мы против передачи Баткена! Народ против нынешнего соглашения по границе!»)

В спецслужбе сообщили, что его подозревают в призывах к массовым беспорядкам. Там говорят, что он создавал и публиковал в группах «провокационные материалы», содержащие «призывы к организации массовых беспорядков путем дестабилизации общественно-политической ситуации в республике».

Вместе с тем в ГКНБ утверждают, что мужчина причастен к организации беспорядков в мае 2024 года в Бишкеке, во время которых произошли драки между молодыми людьми и иностранцами из южной Азии.

«К.М.М. основал группы «Бирик кыргыз» (“Объединись, кыргыз”), «Манас атанын урпактары» (“Потомки Манаса”), посредством которых также распространял провокационные публикации с призывами к разжиганию межнациональной розни»,

— утверждают в госкомитете.

При этом в ведомстве не уточнили, в каких именно публикациях выявили призывы к беспорядкам.

Мужчину арестовали и поместили в СИЗО ГКНБ.

Это не единичный случай, когда граждан обвиняют в призывах к массовым беспорядкам за посты в соцсетях. Ранее ГКНБ задержал кыргызстанца в аэропорту. В спецслужбе утверждали, что мужчина регулярно публиковал на своей странице в Фейсбуке «провокационный контент», направленный на «дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране и организацию массовых беспорядков».

Журналисты «Клоопа» провели в 2024 году исследование и выяснили, что власти Кыргызстана на постоянной основе возбуждают уголовные дела в отношении граждан по статье о массовых беспорядках.

«Для политического преследования власти чаще всего используют статью о массовых беспорядках. Что интересно, в подавляющем большинстве дел самих “беспорядков” и не было — людей отправляют в СИЗО за “приготовление” к ним»,

— говорится в нем.

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