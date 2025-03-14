Президент Садыр Жапаров 11 марта подписал изменения в закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Документ опубликован в госгазете «Эркин Тоо» и вступил в силу с сегодняшнего дня. Этот документ Жогорку Кенеш принял еще 6 февраля.

Предоставлять служебное авто и материально-техническое обеспечение нардепам будет Кабмин.

По старому закону служебным транспортом для рабочих поездок могли пользоваться только депутаты с инвалидностью I группы.

В 2015 году прошлый созыв парламента отказался от служебных авто для экономии бюджетных денег, а в 2022-м машины выделили только депутаткам.

В ноябре 2024 года вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев предложил вернуть парламентариям служебный транспорт и инициировал соответствующий законопроект. По его словам, нардепы нуждаются в служебной машине, чтобы «эффективно исполнять свои полномочия».

Но тогда президент не одобрил это предложение. А замглавы Минфина Жибек Дуйшеева говорила, что в госбюджете на 2025-2026 годы расходы на это не предусмотрены, потому что реализация закона потребует покупку дополнительных авто и увеличения штата водителей.

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