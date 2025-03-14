Накануне в Бишкеке президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о кыргызско-таджикской границе. После переговоров Садыр Жапаров заявил, что пограничный вопрос, нерешенный с 1924 года, окончательно решен.

Также президент отметил, что Камчыбек Ташиев 19 марта представит подписанное соглашение на ратификацию в Жогорку Кенеш и объяснит каждую часть документа.

По словам Жапарова, власти не разглашали многие детали договора до ратификации, потому что «не хотели нарушить процесс до его подписания».

Президент пригласил в парламент журналистов, активистов, «демагогов и популистов» и тех, «кто хочет заработать голоса на следующих выборах».

Жапаров добавил, что понимает, как трудно жителям приграничных сел покидать родные земли, которые передали соседям. По его словам, жители таджикских сел, вошедших в состав Кыргызстана, «испытывают те же чувства». Президент заверил, что государство обеспечит граждан, вынужденных оставить свои дома, новыми и современными жилищами с гораздо лучшими условиями.

Главы правительственных делегаций до сих пор не предоставили общественности договор и карты по согласованной кыргызско-таджикской границе. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев лишь 27 февраля рассказал в парламенте, какими участками обменялись Кыргызстан и Таджикистан. Среди прочих земель, по его словам, Таджикистану перейдет село Достук в Баткенском районе.

5 марта депутат Султанбай Айжигитов выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук, а также заявил, что после подписания документа соседи получат коридор к анклаву Ворух. После этого заявления его исключили из состава фракции «Ыйман Нуру».

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникали конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.

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