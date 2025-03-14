14 марта в местности Чет-Булак Баткенского района начали строить дома, в которые переселят жителей села Достук, перешедшего Таджикистану по новому договору о границе. Об этом сообщила администрация Баткенской области. Строительство планируют завершить к осени.

На встрече с жителями села Достук 13 марта Управделами президента Каныбек Туманбаев рассказал, что всего в Чет-Булаке построят 179 трехкомнатных домов, под каждый из них выделят по 10 соток земли.

О том, что село Достук перейдет Таджикистану, 27 февраля сообщил в парламенте глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. 5 марта депутат Султанбай Айжигитов выступил против передачи села и высказал опасение, что после подписания документа соседи получат коридор к анклаву Ворух.

После этого заявления Айжигитова исключили из состава фракции «Ыйман Нуру», а президент назвал его слова «демагогией и манипуляцией», подчеркнув, что вопрос границы решен с учетом интересов обеих стран.

6 марта стало известно о том, что жителей Достука переселят в Чет-Булак. Тогда в администрации области говорили, что за счет государства построят 71 дом на участке в 5 соток земли для каждой семьи.

Позже глава Баткенской области Айбек Шаменов обсудил с жителями Достука для их переселение. Ролик с этой встречи вызвал резонанс из-за грубой реакции чиновника на просьбы граждан. Впоследствии он получил замечание от президента и извинился перед селянами. Шаменов отметил, что после встречи власти решили выделить каждому жителю по 10 соток земли.

13 марта президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о кыргызско-таджикской границе. Все подробности соглашения о границе кыргызские власти планируют озвучить 19 марта в Жогорку Кенеше.

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