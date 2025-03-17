15 марта в Бишкеке на месте бывшего ипподрома «Ак-Кула» президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство многофункционального комплекса Royal Central Park. Его проект был разработан известной японской архитектурной компанией «Никкен Секкей» (Nikken Sekkei).

По словам Жапарова, инвесторы построят здесь жилые дома на 23 тысячи квартир, торговый центр, 55-этажный центр с коммерческими и офисными помещениями, а также разные соцобъекты. Проект он оценивает примерно в 3 млрд долларов.

Застройщиком и инвестором Royal Central Park выступает недавно созданная в Бишкеке компания «РЦА Ливинг». В декабре прошлого года «Клооп» и Temirov Live опубликовали совместное расследование о том, что 53 с лишним гектара земли под ипподромом «Ак-Кула» власти продали этой компании в рассрочку значительно дешевле ее рыночной стоимости.

За компанией «РЦА Ливинг» стоит вьетнамская олигархическая семья — бывший партийный функционер Туан Тран и его жена Нгуен Тхи Нгует Хыонг. А также семья депутата Бахридина Шабазова, косвенно связанная с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

Эти же вьетнамцы получили бизнес-центр «Ай-Пери» площадью около 6000 м². Здание в центре Бишкека с магазинами, офисами и ресторанами они получили в полтора раза дешевле рыночной стоимости квадрата в этом районе.

Ипподром «Ак-Кула», построенный в 1947 году, был одной из первых больших площадок для проведения конноспортивных игр. Его общая площадь составляет 60 гектаров. В 2020 году объект признали аварийным и не подлежащим ремонту. Позже власти говорили о сносе ипподрома и о том, что на его месте могут построить многоквартирные дома или деловой центр наподобие «Москва-Сити».

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop