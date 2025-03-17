Директорка «Азаттыка» (кыргызстанское подразделение «Радио Свобода»— примечание редакции) Венера Джуматаева сообщила в соцсетях, что редакция продолжает свою работу.

«Вокруг нашей компании с 75-летней историей происходят неожиданные события. Руководители сказали нам: «Пока продолжайте работать». Если появятся другие новости, мы обязательно сообщим вам», — написала она в Фейсбуке.

Что произошло?

14 марта президент США Дональд Трамп приказал сократить штаты семи федеральных агентств. Среди них — Агентство США по глобальным медиа (USAGM), курирующее работу «Голоса Америки» и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

В течение недели, то есть до 21 марта, руководители этих агентств должны представить директору Управления по вопросам управления и бюджету отчет, подтверждающий, что они выполнили требования указа.

Через несколько часов после издания указа журналистка Тара Палмери опубликовала письмо USAGM, в котором говорится о прекращении финансирования «Радио Свобода», однако пока медиа продолжает работать. При этом издание «Голос Америки» приостановило свою работу, отправив более 1300 человек в административный отпуск.

Пресс-служба Белого дома выпустила сообщение, в котором объяснила причины закрытия «Голоса Америки», обвинив радиостанцию в «радикальной пропаганде» и публикации «антитрамповского контента» в социальных сетях.

Решение Трампа раскритиковали журналисты по всему миру. Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение Трампа.

А комитет по защите журналистов (CPJ) призвал Конгресс США защитить USAGM от решения Белого дома.

«Возмутительно, что Белый дом пытается распотрошить финансируемое Конгрессом агентство, поддерживающее независимую журналистику, которая бросает вызов нарративам авторитарных режимов по всему миру»,

— заявил директор программы CPJ Карлос Мартинес де ла Серна в Нью-Йорке.

Давление на «Азаттык»

Закрытие «Радио Свобода» и «Голоса Америки» стало обсуждаться после твита Илона Маска от 9 февраля. Маск назвал эти медиакорпорации «радикальными левыми и сумасшедшими», а также обвинил в трате денег налогоплательщиков.

Президент Садыр Жапаров, который после вступления в должность президента на постоянной основе критиковал кыргызскую службу «Радио Свободы», выступил с поддержкой предложения Илона Маска о закрытии медиа.

Жапаров начал активно бороться с «Азаттыком» сразу после того, как стал президентом. Он заявлял, что журналисты издания сильно его критикуют, искажают слова и таким образом дают читателям неправильную информацию о нем. Вспоминая митинги в октябре 2020 года, президент заявил, что в «Азаттыке» были против его прихода к власти.

В конце октября 2022 года по решению Минкульта сайты «Азаттыка» были заблокированы. Порталы издания разблокировали только в июле 2023 года после того, как медиа удалило материал, который не понравился кыргызским властям. Позже «Азаттык» несколько раз удалял материалы по требованию кыргызских властей.

Независимые медиаорганизации неоднократно заявляли, что сильно обеспокоены обвинениями в адрес «Азаттыка» со стороны Жапарова. Они настаивали, что президент таким образом создает угрозу для свободной прессы в Кыргызстане. Сам же глава государства неустанно подчеркивает, что в стране была, есть и будет свобода слова.

Давление на независимую журналистику в Кыргызстане характеризуется не только нападками на «Азаттык», но и преследованием других независимых изданий, задержаниями и арестами журналистов, а также созданием репрессивного законодательства, регулирующего информационное пространство.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop