Ленинский райсуд Бишкека избрал меру пресечения задержанным после смерти игрока Мирлана Сраждиновна на матче по көк-бөрү.

Игрока А.Ч., столкнувшегося с Сраждиновым, поместили в СИЗО-1 на два месяца, а судью матча Ш.У. отпустили под домашний арест. Их обвиняют по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека».

12 марта на турнире по көк-бөрү погиб 45-летний капитан команды «Бөрүлү» Мирлан Сраждинов.

Тогда милиция задержала игрока көк-бөрү и судью матча. Обоих поместили в ИВС.

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