В частной клинике Бишкека скончалась 15-летняя девочка после того, как ей поставили неправильный диагноз и удалили молочную железу. Об этом на заседании парламента 17 марта сообщила депутатка Айсулуу Мамашова.

По ее словам, девочке поставили диагноз «рак груди», а операцию провел врач Фархад Виндиза в клинике «Аманат».

«После этого состояние девочки ухудшилось, и она скончалась. За несколько дней до смерти девочку госпитализировали в детскую онкологию. Врачи установили, что ей поставили совершенно другой диагноз»,

— сказала Мамашова.

Она отметила, что подобные случаи, связанные с доктором Виндизой, происходили и ранее, и считает, что его нужно лишить лицензии. Мамашова призвала взять это дело под контроль.

Администратор клиники «Аманат» заявил «Клоопу», что этот врач больше не работает в ней и отрицает озвученную депутаткой информацию.

«Фархад Виндиза работал у нас. Но, начиная с осени 2024 года, он больше не работает в клинике «Аманат». Депутат утверждает, что операция была проведена в нашей клинике, но у нас не оперировали эту пациентку. Это недостоверная информация»,

— сообщили в клинике.

В Минздраве же сообщили, что уточняют информацию о случае со скончавшейся девочкой.

В 2022 году Фархада Виндизу уже критиковали за то, что он отказался удалить матку пациентки без согласия ее мужа.

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