18 марта Верховный суд вынес итоговое решение по делу акына Аската Жетигена и оставил в силе решение Свердловского райсуда о трех годах лишения свободы.

В июле прошлого года райсуд приговорил композитора к трем годам колонии. Жетигена тогда признали виновным по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти, но оправдали по статье о массовых беспорядках. Сам Жетиген тогда назвал это решение безосновательным. Позже горсуд оставил в силе решение райсуда.

Аскат Жетиген — известный кыргызский комузист, акын и композитор. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна».

С 2021 года Жетиген публиковал видеообращения с критикой в адрес нынешней власти. В частности, акын высказывался против легализации игорной деятельности, изменения флага, заключения под стражу активистов и реформ в сфере культуры.

Первое уголовное дело против Жетигена завели еще в 2022 году. Поводом послужило его видеообращение к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. В нем акын эмоционально и нецензурно критиковал «двух друзей», стоящих у власти.

По возбужденному в 2022-м делу Жетигена несколько раз допрашивали.

В марте 2024-го его задержали по обвинению в «призывах к захвату власти». Однако, как утверждает правозащитница Гулшайыр Абдирасулова, причиной для задержания Жетигена было не видеообращение, а пост, написанный в 2021 году, который «чудесным образом появился в материалах уже на стадии суда».

В мае прошлого года акын рассказал, что его «в течение часа пытали током в бишкекском отделении ГКНБ». По словам Жетигена, силовики надевали ему на голову пакет и избивали, чтобы он больше не выступал с критикой власти и извинился. В спецслужбе это заявление не комментировали.

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