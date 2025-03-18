Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту 18 марта принял в первом чтении законопроект об изменении системы выборов в Жогорку Кенеш.

Проект закона представил один из инициаторов, депутат Улан Примов.

Ранее парламентарии во главе со спикером парламента Нурланбеком Тургунбек уулу предложили избирать всех 90 депутатов по мажоритарной системе.

Инициаторы предлагают сформировать 30 многомандатных территориальных округа — по три человека от каждого. По их мнению, такие изменения «исправят недостатки формирования состава Жогорку Кенеша по партийным спискам».

По нынешнему закону 54 депутата избираются по партийным спискам, а 36 — по одномандатным избирательным округам.

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