Ошский градоначальник Жеңишбек Токторбаев сообщил, что его племянник был за рулем автомобиля, сбившего насмерть пятилетнюю девочку в Джалал-Абаде 15 марта.

«Водителем автомобиля марки BMW […] был не мой сын Баястан Токторбаев. Машина зарегистрирована на имя молодого человека по имени Нурислам. Однако выяснилось, что за рулем авто был сын моего родного брата Ш.З. 2000 года рождения. Сейчас он задержан и помещен в ИВС до 15 мая»,

— написал Токторбаев, добавив, что закон для всех един, и каждый должен нести ответственность.

Изначально после появления информации о ДТП пользователи соцсетей предположили, что к трагедии может быть причастен сын мэра Оша Токторбаева.

15 марта автомобиль марки BMW сбил женщину, которая шла по тротуару с двумя детьми, водитель тогда скрылся с места происшествия. В результате пятилетняя девочка погибла на месте, а трехлетнего мальчика госпитализировали.

Милиция задержала 25-летнего водителя, Джалал-Абадский горсуд отправил его под стражу на два месяца.

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