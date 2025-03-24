Вот как это выглядело в 2024 году.

В Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и в Кыргызстане дефицит электроэнергии. К примеру, Кыргызстан потребляет больше электричества, чем производит.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года из-за острого дефицита электроэнергии. Такая ситуация вынуждает срочно искать альтернативы и уже в ближайшие 10 лет в Кыргызстане может появиться первая малая АЭС.

Но первой в Центральной Азии атомную энергетику, вероятно, начнут использовать казахстанцы.

АЭС в 264 км от Бишкека

В конце февраля в Казахстане утвердили место строительства первой АЭС в стране с водо-водяными реактороми. Это Жамбылский район Алматинской области. Вероятно, станцию построят в селе Улкен недалеко от озера Балхаш.

По прямой линии это около 264 км от Бишкека или около 400 км от озера Иссык-Куль. Казахские власти, как и в Кыргызстане намерены за счет АЭС покрыть часть дефицита электроэнергии.

Неизвестно точно, какая страна будет строить АЭС и какой она будет мощности. На сегодня потенциальные поставщики это Китай, Франция, Южная Корея и Россия.

Первая ли это АЭС в Центральной Азии? Не совсем.

Шевченковская АЭС в Казахстане

Сейчас в регионе нет действующих АЭС, а самая первая (и пока последняя) была закрыта в 1999 году — тоже в Казахстане. Станцию построили в Актау (тогда город назывался Шевченко) в 3,5 км от побережья Каспийского моря и запустили в 1973 году. АЭС обеспечивала местность пресной водой и электричеством.

Однако на ней происходили неполадки и инциденты, связанные с низким качеством работ и недостатком опыта сотрудников. Это была первая в мире промышленная атомная электростанция на быстрых нейтронах.

В 1999 году АЭС закрыли. Позже США помогли захоронить отработанное ядерное топливо, которое хранится на Семипалатинском полигоне в 60 металло-бетонных контейнерах. При этом на полигоне осталось часть радиоактивных отходов. В 2022 году эксперты поднимали вопрос по выводу из эксплуатации реактора БН-350 св Актау, так как контейнеры, в которых все помещено, пришли в негодность, что может привести к заражению Каспийского моря.

А что собираются строить в Кыргызстане?

Первая малая АЭС в стране от «Росатома»

В Кыргызстане уже через 10 лет могут появиться атомные реакторы типа РИТМ-200Н — так говорят российские источники, в Кыргызстане же считают, что 10 лет уйдет только на разработку проекта.

Две страны подписали меморандумы о строительстве АЭС малой мощности в январе 2022 года.

Этот реактор является модификацией реакторов РИТМ-200, которые используются на атомных ледоколах и плавучих атомных электростанциях.

Если соглашение будет достигнуто, то в Кыргызстане используют наземную адаптацию такого реактора. Один такой реактор дает 55 МВт.

«В Кыргызстане предполагается строительство атомной станции с шестью реакторами типа РИТМ-200Н общей мощностью 330 МВт. Срок службы достигает 60 лет», — говорил гендиректор представительства «Росатома» в Кыргызстане Дмитрий Константинов.

Половина мощности ТЭЦ

На севере Кыргызстана в Бишкеке и в Чуйской области электричество вырабатывают с помощью угля. Около 7,4 тысяч тонн угля в сутки на ТЭЦ Бишкека дают около 450 МВт электроэнергии.

Если «Росатом» построит первую малую АЭС в Кыргызстане с шестью реакторами мощностью в 330 МВт, то это будет 73% от мощности ТЭЦ.

Но в случае АЭС остаются риски, связанные с безопасностью и утилизацией отходов. Если же использовать энергию солнца и ветра, то нет рисков ядерных аварий и не нужно заботиться о безопасности отходов урана после эксплуатации. Мощность солнечных станций сопоставима с малой АЭС.

К примеру, на Иссык-Куле в 2024 году китайская компания начала строительство солнечной электростанции мощностью в 400 МВт, которую должны запустить в 2026 году. Такие станции безопаснее и гораздо быстрее строятся из-за простоты технологий.

Самая безопасная технология? Или нет?

Уран — это основное топливо ядерных реакторов, который и несет угрозу. Это вопрос не только аварии, но и хранение отходов.

«Росатом» заявляет, что планируемые к запуску ядерные реакторы в Кыргызстане защищены от землетрясений и имеют высокий уровень безопасности.

«РИТМ-200Н имеет полностью интегральную компоновку и позволяет обеспечить высочайший уровень безопасности. При этом только у России есть опыт в сооружении станций малой мощности», — утверждает Дмитрий Константинов из «Росатома».

Но остается неясным, какие специалисты будут управлять малой АЭС в Кыргызстане, ведь таких в стране пока нет.

Второй важный вопрос: что делать с опасными отходами? В мире пока нет технологии полного уничтожения высокорадиоактивных отходов, но есть методы переработки и безопасного хранения высокорадиоактивных отходов — их можно только захоронить и постоянно следить за их безопасностью. Это значит, что нужно будет постоянно заботиться об их безопасности, речь может идти о тысячах лет.

Дорого и опасно

В Казахстане предполагаемая оценка строительства АЭС, которую собираются построить в течение восьми лет, — от 10 до 15 млрд долларов. Но нет никакой информации о стоимости малой АЭС в Кыргызстане.

Больше всего экспертов беспокоит безопасность и стоимость хранение отходов.

«Это миллионы тонн радиоактивных отходов, которые тоже, скорее всего, лягут на плечи будущих поколений. Очень легко сейчас построить атомную станцию и начать производить радиоактивные отходы, но совершенно непонятно, что с ними делать», — говорит эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский в интервью изданию «Кактус».

Также пока неизвестно, где может быть построена малая АЭС в Кыргызстане.

«На охлаждение реакторов требуется большое количество воды, поэтому их будут устанавливать там, где воду можно брать в неограниченном количестве. Неясно, где наши власти собираются такой источник найти», — объясняет эколог Калия Молдогазиева

Какие есть альтернативы?

Вода, солнце и ветер

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров намерен завершить строительство Камбаратинской ГЭС-1. Но для создания крупнейшей гидроэлектростанции в Центральной Азии мощностью 1860 МВт нужно около 5-6 миллиардов долларов.

В 2025 году на начальном этапе власти намерены выделить из бюджета около 18,4 миллионов долларов. Остальные деньги привлечь с помощью соседних государств и международных банков, организаций.

Но это вопрос не только денег, но и вреда для окружающей среды. Такая крупная ГЭС в сейсмически активной зоне под риском землетрясений и оползней. Пастбища, животные и растения могут пострадать из-за изменения русла реки Нарын.

При этом в Кыргызстане есть менее дорогая и более безопасная, экологичная альтернатива, чем АЭС. Это энергия от солнце и ветра. В стране в среднем от 2100 до 2900 солнечных часов, а территория подходит для строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

На сегодня потенциал ВИЭ составляет от 1,5 до 2 млрд. кВтч электрической энергии в год, что может помочь покрыть спрос на электричество в стране.

Заместитель министра энергетики Кыргызской Республики Мирлан Жакыпов заявил, что в стране планируется строительство солнечных электростанций общей мощностью 1600 мВт.

В Китае общая мощность солнечной электроэнергии более 609 ГВт по данным 2023 года. В 2023 году ветровая и солнечная энергия вместе впервые произвели в Европе больше электроэнергии, чем уголь и газ. За первые шесть месяцев 2024 года Германия получила за счет ВИЭ 61,5% электроэнергии.

Поэтому, в Кыргызстане и Казахстане вместо АЭС можно строить безопасные источники электроэнергии, у которых нет рисков, связанных с утилизацией, а запасы солнечной и ветровой энергии бесконечны.