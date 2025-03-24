Ранее «Клооп» и Temirov Live рассказывали, что родственники и приближенные президента стали новыми хозяевами рынка «Мадина», завода ЖБИ , развлекательного центра «Сан Сити» и Камвольно-суконного комбината. Мы нашли еще одно подтверждение этому. Основными акционерами завода ЖБИ , выпускающего более 60 лет железобетонные изделия, стали приближенные друга президента. Сам завод недавно перестал работать, а на его территории строят новый рынок.

Завод ЖБИ долей которого завладел приближенный главы Управделами президента Каныбека Туманбаева, после давлений со стороны государственных органов, полностью перешел к приближенным друга президента Арзыбека Бурканова.

9 января 2025 года владелицей почти 42% акций ОАО «Завода ЖБИ» стала Турдалиева Гульмира Мамажановна. Она была связана с Буркановым через компанию ОсОО «РУСОПТТОРГ», где она занимала должность руководителя. Возможно Турдалиевой перешли акции Александра Голенко — партнера Туманбаева. Голенко в 2024 году стал владельцем ровно такого же пакета после того, как на завод подвергся масштабным проверкам и был оштрафован.

Через пять дней, после того как Турдалиева стала крупным акционером, у завода появился еще один крупный акционер — Айдаров Арстанбек Жаныбекович. Он стал владельцем почти 43% акций «Завода ЖБИ». Айдаров тоже связан с Буркановым и Турдалиевой. Он владеет компанией ОсОО «Московская Инвестиционная Строительная Компания-Бишкек», где Гульмира Турдалиева работает директором. А с Буркановым его тоже связывают компании. Сын Бурканова Азат владеет компаниями ОсОО «Ала-Тоо Гидро», ОсОО «ММ-инвест», где руководителем является Айдаров.

После того как основной пакет акций перешел в руки партнеров Бурканова, 17 января 2025 года совет директоров завода ЖБИ прекратил полномочия гендиректора Сергея Полянского «по его собственному желанию». Его отец Александр Полянский ранее долгие годы возглавлял завод и являлся одним из акционеров. Руководителем завода была избрана Гульмира Турдалиева.

Кроме этого, 18 февраля 2025 был утвержден новый состав совета директоров. Ими стали Султанов Нурбек Маматкадырович, Жалалов Жаныбек Махматалиевич, Юсупова Сабира Мурзакуловна.

Мы выяснили, что члены совета директоров тоже связаны с Арзыбеком Буркановым:

Новый акционер завода Арстанбек Айдаров рассказал «Клоопу», что выкуп акций предложил сам Полянский. Сделку заключили через брокеров. Было ли давление на семью Полянских и что вынудило их продать завод, Айдаров не знает. Айдаров подтвердил, что с Бурхановыми его связывает давнее партнерство. «Вместе работаем в нескольких компаниях, родственных связей нет», – говорит он. Землю под заводом новый хозяин планирует сдавать в аренду под рынок.