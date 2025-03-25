В Кыргызстане все чаще говорят о членах клана Бакиевых. То возникают слухи о приезде Жаныша Бакиева, то о прилете Максима Бакиева, то о возможной реабилитации свергнутого президента Курманбека Бакиева — все трое заочно осуждены в стране за ряд преступлений.

Вот и последние два видео программы журналистки Лейлы Саралаевой «Особенности национальной политики» были посвящены правлению Курманбека Бакиева. Саралаева опубликовала их к годовщине прихода Бакиева к власти путем революции 24 марта 2005 года.

Журналистка решила посвятить публикации событиям, произошедшим 20 лет назад из-за попыток реабилитации Курманбека Бакиева в Кыргызстане. В последнем видео на своем YouTube-канале она упомянула президента Садыра Жапарова и нынешнего главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«Во время мартовского госпереворота в 2005 году оба были в штабе Бакиева», — сказала она.

Оскорбления от президента

Президент Садыр Жапаров отреагировал на видео журналистки в интервью госагентству «Кабар». Он заявил, что в 2005 году работал не в штабе свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, а в штабе Феликса Кулова.

«[Бывший президент КР] Алмазбек Атамбаев хорошо знает о том, что я работал в штабе Кулова, он тогда возглавлял штаб. После того, как Кулов и Бакиев договорились о создании тандема, штаб был расформирован, и все мы разошлись», — сказал президент.

Однако Жапаров в интервью не остановился на опровержении слов журналистки, но и решил оскорбить ее. Он назвал ее «самопалом» и сравнил журналистку с 30-летним стажем с «одноразовым носовым платком, который выбрасывают после использования».

Бывший премьер-министр Феликс Кулов после высказываний президента также заявил о том, что Жапаров работал с ним в штабе, но это было недолго. После заключения тандема с Бакиевым штаб стал не нужен.

«Жапаров был организованным и влиятельным человеком. Он помогал мне», — сказал Кулов.

При этом, так или иначе Жапаров работал с Курманбеком Бакиевым — несколько лет был его советником и возглавлял Агентство по борьбе с коррупцией в период, когда сын президента Бакиева Максим был известен как рейдер. Обо всем этом также говорила в своем видео Лейла Саралаева, но это президент не комментировал.

Что ответила Саралаева?

Журналистка Лейла Саралаева сказала «Клоопу», что президент, возможно, пытается манипулировать фактами.

Она отметила, что в своем видео говорила о мартовских событиях, во время которых сменилась власть, а не о выборах и президентской гонке в июле-августе 2005 года. По ее словам уже тогда, в марте, Жапаров был известен как сторонник Бакиева. Кроме того, добавила Саралаева, даже в вопросе выборов Бакиев и Кулов шли в тандеме.

«Жапаров своим заявлением демонстрирует, что не понимает сути политических процессов, в которых участвует. В июле-августе 2005 года, во время предвыборной гонки Бакиев и Кулов шли в тандеме, они не были соперниками. Это было сделано, чтобы уравновесить север и юг. Бакиев — как кандидат в президенты, Кулов — как его доверенное лицо. Кулов не баллотировался, не был кандидатом. Работая в штабе Кулова, Садыр Жапаров фактически работал в штабе Бакиева», — сказала она.

Однако Саралаева считает плюсом, что Жапаров в последнем интервью старается отделить себя от персоны Бакиева, так как «возможно, понимает недопустимость его реабилитации».

Лейла Саралаева — журналистка, работавшая в газете «Дело №», Associated Press, основательница издания «Новые лица». Из-за своей позиции и давления со стороны власти она была вынуждена уехать из Кыргызстана, но продолжает освещать события в стране. В последние годы она публикует материалы на YouTube-канале «Новые Лица», освещая политические и общественные проблемы Кыргызстана.

Сейчас Саралаева выпускает серию программ «Особенности национальной политики», в которых рассказывает о политических событиях в Кыргызстане.



📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop