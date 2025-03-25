Минтранс подписал контракт с китайской компанией Shaanxi Construction Engineering Group на реконструкцию дороги Суусамыр — Талас — Тараз.

Речь идет об участке длиной 93 километра — от Таласа до границы с Казахстаном, КПП «Кичи-Капка». Дорога берет начало в Таласской области и охватывает Кара-Бууринский, Манасский и Бакай-Атинский районы.

В результате новая трасса должна получить четыре полосы в пределах населенных пунктов и две полосы вне них.

Строительство продлится три года, начиная со второй половины апреля 2025-го, с гарантией на пять лет.

Минэконом в 2023 году сообщал, что общая стоимость четвертой фазы реконструкции дороги Суусамыр — Талас — Тараз составляет $105,2 млн.

В ведомстве отмечали, что Исламский банк развития выдаст Кыргызстану $50,2 млн на 25 лет. Минтранс планировал взять кредиты и у других доноров — у Саудовского фонда развития $30 млн, а у Фонда ОПЕК для международного развития — $15 млн.



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