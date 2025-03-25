О подорожании 25 марта сообщила пресс-служба Минэнерго.

Ведомство опубликовало ролик, в котором попыталось объяснить, зачем это нужно.

«За 10 лет потребление выросло на 3,6 млрд кВт⋅ч. При этом оборудование несет существенные нагрузки, что приводит к естественному износу. А для замены трансформаторов, генераторов и кабелей необходимо закупать их за рубежом. В результате только за 2024 год дефицит в энергосфере составил 8,1 млрд сомов. Долгое время тарифы не покрывали реальную стоимость электроэнергии»,— говорят в Минэнерго, отмечая, что теперь тарифы будут постепенно доведены до уровня себестоимости.

Какие изменения ждут кыргызстанцев?

🔸Если абоненты использовали до 700 кВт⋅ч в месяц, то тариф составит 1,37 сома (было 1,11 сома/кВт⋅ч)

🔸Если потребление превышает 700 кВт⋅ч, то платить придется 2,60 сома за один кВт⋅ч (было 2,39 сома/кВт⋅ч).

В министерстве отметили, что изменения коснутся и соцучреждений, насосных станций и электрического транспорта. Там добавили, что сократят число категорий потребителей, объединив некоторые группы с одинаковыми параметрами, характеристиками потребления и соцзначимостью. Таким образом 14 групп сократят до семи.

Тем временем в Департаменте по регулированию топливно-энергетического комплекса при Минэнерго сообщили Kaktus.media, что проект постановления о тарифах на электричество на 2025-2030 годы все еще находится на общественном обсуждении. Поэтому пока рано утверждать, что тарифы будут именно такими.

Ранее глава Минэнерго говорил, что из-за инфляции тарифы будут увеличиваться с каждым годом. Позже ведомство просило кыргызстанцев экономить электроэнергию из-за ремонта на Токтогульской ГЭС.

До конца 2026 года в энергосекторе Кыргызстана действует режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки мощностей. В декабре 2024 года Минэнерго зафиксировало рекордное потребление электроэнергии и предупредило об отключениях на один-два часа в перегруженных районах.

После этого президент призвал кыргызстанцев потерпеть еще три-четыре года. Он заверил, что после завершения строительства ГЭС Камбар-Ата-1 проблема дефицита электроэнергии будет полностью решена.



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