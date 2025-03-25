Президент Садыр Жапаров 25 марта подписал Закон «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе, подписанный 13 марта 2025 года в городе Бишкек».

«Создание договорно-правовой и нормативно-правовой базы между Кыргызстаном и Таджикистаном по госгранице направлено на обеспечение стабильности и безопасности, создание благоприятных условий для граждан обоих государств, особенно в приграничных регионах», — отмечает пресс-служба президента.

Сам договор главы двух республик подписали 13 марта. Тогда же они открыли границы между двумя странами.

По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, таджикский парламент одобрил соглашение по границе 18 марта.

А 19 марта на заседании кыргызского парламента стало известно, какими землями обменяются страны. До этого момента общественность не была ознакомлена с условиями договора между странами и тем, какими землями обменяются соседи.

После выступления Ташиева ратификацию документа одобрил кыргызский Жогорку Кенеш — 85 кыргызских парламентариев проголосовали за соглашение сразу в трех чтениях, против был лишь один Султанбай Айжигитов.

Ранее Айжигитов выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук, а также заявил, что после подписания документа соседняя страна получит коридор к анклаву Ворух.

После этого заявления его исключили из фракции «Ыйман Нуру», а президент назвал его выступление «сплошной манипуляцией». Позже глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пригрозил Айжигитову лишением мандата.



📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop