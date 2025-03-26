Акын-импровизатор (төкмө акын) Асылбек Маратов 26 марта написал на своей странице в Facebook, что его вызвали в ГКНБ и вынесли предупреждение.
«Получил предупреждение, теперь пусть Бог поможет. Никому не желаю тюрьмы, пускай у народа будет радость», — написал акын в своем посте.
Маратов рассказал «Клоопу», что получил предупреждение за исполнение песен на политические темы во время концерта.
17 января в Бишкеке прошел концерт в память о наставнике Маратова — Элмирбеке Иманалиеве.
«В течение тридцати лет
С красными глазами
просили взаймы у многих
С красными глазами
налоги вот собрали,
Сколько соли на спине простого народа,
С десятиминутными аплодисментами
проводили того, кто «съел» 30 миллиардов», — пел тогда Маратов в своей песне.
Пользователи соцсетей предположили, что акын мог получить предупреждение именно за это видео.
Асылбек Маратов — кыргызский акын и председатель общественного фонда «Айтыш».
В Кыргызстане цензура уже касалась композиторов. Акын Аскат Жетиген, например, проведет три года в колонии из-за поста в Фейсбуке. С 2021 года он публиковал видеообращения с критикой в адрес нынешней власти.
В 2022-м против него возбудили дело — поводом послужило обращение к президенту Жапарову и главе ГКНБ Ташиеву. В нем акын эмоционально и нецензурно критиковал «двух друзей», стоящих у власти. В марте 2024-го Жетигена задержали по обвинению в «призывах к захвату власти».
В прошлом году акыны Нурсултан Малдыбаев и Азамат Асанбеков раскритиковали инициативу президента о смене государственного флага. Однако позже они изменили свое мнение и начали петь, призывая народ объединиться под одним флагом.
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