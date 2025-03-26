Издание Kaktus.media 25 марта опубликовало уведомление, которое получил от мэрии один из жителей домов на проспекте Айтматова. Власти города планируют снести постройки и дома на около 60 земельных участках, чтобы расширить автотрассу.

В уведомлении от Управления по контролю за землепользованием при мэрии Бишкека указано, что домовладелец одного из участков должен в течение пяти дней добровольно освободить часть территории от объектов, которые «самовольно построены или строятся с нарушением действующих норм».

По истечении пяти дней это управление примет «соответствующие меры», но в уведомлении не указано, какие именно.

«Клооп» обратился за комментарием в мэрию, однако ответа от ведомства журналисты так и не получили.

Ранее представители мэрии и жители домов по проспекту Айтматова

провели встречу. Представители городских властей заявили горожанам, что в ближайшие дни направят уведомление о добровольном освобождении территории, которая заходит за красную линию.

Горожане заявили, что встреча прошла в «режиме повышенной секретности» — у всех отобрали телефоны, чтобы никто не вел видеозапись.

«Также нас просили подписать документ об уголовной ответственности за разглашение конфиденциальной информации, но мы наотрез отказались. Мало того что у нас отбирают земли, так нас еще и хотят посадить по надуманному поводу. На встрече присутствовали представители ГКНБ, милиции, а также юристы мэрии», — рассказал один из участников встречи Kaktus.media.

На встрече архитекторы мэрии показали жителям чертежи, на которых красная линия проведена иначе, нежели в документах собственников. Сфотографировать или сделать копии этого документа чиновники не разрешили.

Расширение дороги вместо кленов из Европы

Власти Бишкека расширяют дорогу на проспекте Айтматова — ради этого они срубили более тысячи тополей. При этом изначально чиновники заявляли, что тополя старые и сносят они их, чтобы высадить закупленные в Европе клены.

Позже, когда на месте срубленных деревьев стали выравнивать землю, а дорогу перекрыли, чиновники признались, что планируется расширение четырехполосного проспекта до шестиполосной трассы.

Спустя несколько дней стало известно, что власти планируют сносить постройки и дома для расширения дороги.

Речь идет о постройках на около 60 земельных участках в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2». У всех владельцев участков имеются правоустанавливающие документы — красные книги. Представители мэрии заявляют, что эти документы недействительны и теперь постройки на территории этих земельных участков снесут, потому что они «попадают под зону расширения дороги».

По словам мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, муниципалитет взял за основу генплан города, утвержденный в 1970-е годы. По нему «от края дороги [территории домохозяйств] должны уйти на 12-14 метров в сторону». Граждан просят освободить территорию, но компенсации при этом не предусмотрены.

Непонятно, почему мэрия опирается именно на документ 1970-х годов, если действующий генплан был утвержден постановлением правительства в 2006 году до 2025-го. В прошлом же году стало известно о том, что японская компания разработает новый генплан для столицы до 2050 года.



📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop