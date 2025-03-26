Замглавы Департамента транспорта мэрии Бишкека Алмаз Алыбеков заявил «Клоопу», что требование водителя автобуса о дополнительной плате за провоз детской коляски является законным.

Он сослался на постановление, принятое БГК в 2022 году.

Согласно нему, если размер багажа пассажира превышает 1 метр в длину, 50-60 сантиметров в ширину или весит более 40 килограммов, то нужно оплатить дополнительную плату — 17 сомов. Это требование также относится и к детским коляскам.

«Детская коляска тоже считается грузом. Если что-то превышает определенные размеры, то считается грузом. В автобусе есть специально отведенное место для детских колясок и людей с ограниченными возможностями. Некоторые понимают этот знак как бесплатный для детских колясок. Однако он был установлен в соответствии с определенными правилами»,— сказал он.

Ранее видео, на котором водитель автобуса потребовал дополнительную плату за детскую коляску, вызвало резонанс в соцсетях. Позже критике подверглось и видео, опубликованное Департаментом транспорта. В нем граждан призвали перед посадкой в автобус «взять ребенка на руки и сложить коляску».

Вскоре в соцсетях появился скриншот ответа от аккаунта, названного Департаментом транспорта, с предложением «не искать изъяны на ровном месте», что снова вызвало недовольство пользователей.

Алыбеков отметил, что этот аккаунт не имеет никакого отношения к Департаменту транспорта мэрии.

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