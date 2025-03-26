Пользователя Фейсбука Сергея Кима вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом он сообщил 26 марта на своей странице в соцсети.

В беседе с «Клоопом» мужчина предположил, что вызов в спецслужбу может быть связан с тем, что он поддерживает мирный митинг, который должен состояться 1 апреля в 11:00 возле здания Жогорку Кенеша против принятия нового Земельного кодекса.

«Я поддерживаю мирное собрание. Видимо, вопрос будет об этом», — сказал он.

Ким добавил, что не согласен с новой редакцией Земельного кодекса.

«Это не первый случай. По-моему, за последние несколько лет это уже восьмая попытка изменения законов для изъятия собственности. В этот [документ] перешли все те же формулировки и та же политика», — заключил гражданин.

Ранее ГУВД Чуйской области возбудило уголовное дело на пенсионерку Ольгу Иващиненко по статье о «массовых беспорядках». В ее доме провели обыск. В милиции говорят, что пенсионерка якобы оформляла документы на дачные участки, «используя старую печать». До этого в соцсетях появилось видеообращение членов садоводческого товарищества Чуйской области к президенту, среди которых была Иващиненко. Она от имени садоводов выразила возмущение тем, что новую редакцию Земельного кодекса приняли без согласования с садоводческими организациями.

13 февраля депутаты Жогорку Кенеша одобрили проект нового Земельного кодекса, который инициировал Кабмин. Согласно документу, теперь власти смогут выкупать у граждан землю, в том числе для «инвестпроектов госзначения» — однако по какой цене, неясно.

20 февраля граждане, недовольные новой редакцией Земельного кодекса, собирались возле здания Жогорку Кенеша для подписания петиции. По данным активистов, им удалось собрать более 1000 подписей. Петицию намеревались передать президенту.

Президент Садыр Жапаров же заявил, что против изъятия частных земель, поскольку частная собственность неприкосновенна. Но он предположил, что в новом Земельном кодексе, вероятно, речь идет о землях, переданных в аренду Фондом перераспределения сельскохозяйственных земель.

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