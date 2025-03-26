Эскизом проекта поделились в Управделами президента.

«По поручению президента проспект расширяется. Будут установлены новые фонари, ирригационные лотки проложат под землей, тротуары отделят от велодорожек», — сказал журналистам управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Он добавил, что ремонт завершится в конце мая.

Власти Бишкека расширяют проезжую часть на проспекте Айтматова до шести полос. Ради этого они срубили более тысячи тополей, а теперь собираются снести постройки на территории более 60 домов. Речь идет о домохозяйствах в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2».



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