Экс-чиновник администрации президента Жаныбек Жалалов подтвердил «Клоопу», что он вошел в совет директоров отобранного у собственников «Завода ЖБИ». Ранее «Клооп» и Temirov Live рассказывали, что после проверок со стороны госорганов и миллионных штрафов это частное предприятие полностью перешло к лицам, связанным с другом президента Арзыбеком Бурхановым.

Жалалов утверждает, что бывший владелец завода Александр Полянский продал свои акции людям из окружения президента Садыра Жапарова добровольно. И что рейдерского захвата и давления со стороны новых собственников не было. Кроме того, Жалалов заявил, что он «уже год» не работает в администрации президента.

Ранее «Клооп» рассказывал, что Жалалова назначили членом совета директоров завода ЖБИ новые акционеры, которые связаны с экс-советником и другом президента Арзыбеком Бурхановым. И что активист Чынгыз Капаров называл Жалалова «близким человеком» Бурханова.

Подробно том, как приближенные президента Садыра Жапарова завладели заводом, мы рассказывали в совместном расследовании с Temirov Live. Мы выяснили, что родственники и приближенные президента стали новыми хозяевами завода ЖБИ, рынка «Мадина», развлекательного центра «Сан Сити» и Камвольно-суконного комбината.

Все эти объекты принадлежали бизнесменам, которых правоохранительные органы обвиняли в коррупции, в связях с криминалом и сокрытии налогов. Двое из них успели посидеть в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, после чего официально и «добровольно» внесли в госбюджет многомиллионные суммы. А часть их бизнеса без лишнего шума перешла в руки приближенных президента.

Одним из бизнесменов был Александр Полянский, который возглавлял завод, работавший более 60 лет. В период, когда на завод оказывалось давление, он приостановил свою деятельность. Вместо предприятия новые хозяева сейчас строят на его территории новый рынок.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop